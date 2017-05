Schulz neemt maatregelen na verlies SPD

SPD-leider Martin Schulz gaat maatregelen nemen na de dramatisch verlopen verkiezingen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tegen de ARD zei hij dat hij de kritiek die op de partij is geuit zeer ernstig neemt. „Het is een zware dag voor de SPD en een zware dag voor mij persoonlijk.”

Kiezers willen volgens Schulz, die in de race is om de nieuwe bondskanselier te worden, dat hij niet alleen maar praat over ‘sociale gerechtigheid’, maar beter uitlegt hoe de toekomst van de Bondsrepubliek er volgens hem uit moet komen te zien. „Deze kritiek neem ik zeer hoog op en dit gaan we dan ook veranderen.” Schulz ging ook in op de kritiek dat zijn programma te vaag is. „Ik heb die kritiek al van veel mensen gehoord. Ze zeggen: het is een goed programma, maar je moet concreter worden. Dat heb ik mezelf dus voorgenomen.”

Schulz vroeg wel om wat meer begrip. „Ik ben nog geen honderd dagen voorzitter van de SPD. Ik ben ook geen tovenaar.”