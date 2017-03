Schulz gekozen tot SPD-leider

Martin Schulz is officieel gekozen tot voorzitter van de sociaaldemocratische partij SPD in Duitsland. Hij kreeg honderd procent van de stemmen, de beste uitslag voor een partijleider van de SPD sinds de Tweede Wereldoorlog.

De 61-jarige Schulz is in september bij de verkiezingen de SPD-kandidaat voor het bondskanselierschap in Duitsland. Volgens hem is de uitslag van vandaag „een voorzet voor de verovering van het kanseliersambt.”

In de peilingen is het een nek-aan-nekrace tussen de SPD en de CDU/CSU van bondskanselier Angela Merkel. Eind vorige maand kregen de partijen respectievelijk 30 en 34 procent van de stemmen. Toch zien Duitse kiezers liever Schulz als nieuwe bondskanselier. Maar 38 procent wil Merkel als regeringsleider, tegen 49 procent Schulz, aldus de laatste ‘Politbarometer’ van de publieke zender ZDF.