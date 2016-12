Schrijver van Waterschapsheuvel overleden

Richard Adams, de Engelse schrijver van het boek Waterschapsheuvel (Watership Down) is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de dochter van Adams aan de BBC meegedeeld.

Waterschapsheuvel verscheen in 1972 en gaat over de reis van een groep konijnen die een nieuwe kolonie beginnen. Het boek werd een wereldwijde bestseller en er werd in 1978 een animatiefilm van gemaakt met dezelfde titel. Het nummer Bright Eyes uit de verfilming, vertolkt door Art Garfunkel, werd een wereldwijde hit.

Adams die werd geboren in Newbury in 1920, was de zoon van een plattelandsarts. Het verhaal over de konijnen verzon en vertelde hij tijdens lange autoritten aan zijn kinderen. Pas later besloot hij het op schrift te zetten. Het was het begin van zijn carrière als schrijver.