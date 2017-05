Schotse surfer na 30 uur op zee gered

Een 22-jarige man uit Glasgow die werd vermist nadat hij zondagochtend voor de westkust van Schotland was gaan surfen, is na ruim dertig uur in het water te hebben gelegen door de kustwacht gered.

Een helikopter spotte Matthew Bryce op ruim 20 kilometer uit de kust. Hij was onderkoeld, maar bij bewustzijn. Volgens een woordvoerder van de kustwacht was het aan zijn goede kleding te danken dat hij het zo lang in zee heeft kunnen uithouden. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast gebracht.