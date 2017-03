Schotse premier wil referendum onafhankelijkheid om Brexit

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon eist eind 2018 of begin 2019 een nieuw referendum over onafhankelijkheid. Tegen die tijd moet duidelijk zijn wat de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie allemaal inhoudt. Pas dan kunnen de Schotten „een echte keus” maken, voordat het „te laat is om onze eigen koers te bepalen”.

De Britse premier Theresa May stuurt aan op een ‘harde brexit’, dat wil zeggen ook uittreding uit de Europese binnenmarkt en douane-unie. Schotland wil daarvoor een uitzondering, maar Sturgeon zei dat haar regering hierover tegen een muur aanloopt en dat Londen de Schotten „geen centimeter tegemoet is gekomen”.

De woordvoerder van May zei dat een nieuw referendum verdeeldheid zal zaaien en economische onzekerheid brengen, op het slechtst denkbare moment. Hij zei dat May een partnerschap met de EU nastreeft dat voor het hele Verenigd Koninkrijk gunstig moet zijn.