Schot overlijdt na 54 jaar in ziekenhuis

Een man uit Schotland is na een ziekenhuisverblijf van bijna 55 jaar overleden. James Morris werd in 1962 opgenomen met een gebroken been na een auto-ongeluk, maar hij kreeg een hartstilstand op de operatietafel en belandde in coma. Toen was hij 21 jaar oud. In april stierf hij op 75-jarige leeftijd, meldden Britse media dinsdag.

De man verkeerde in een vegetatieve toestand. Hij leerde drie woorden zeggen: home, pub en horses. „Na verloop van tijd vonden we een manier om met hem te communiceren. Hij was er geestelijk helemaal bij, maar kon helemaal niet met ons communiceren”, zegt zijn broer Karl. „We namen hem vaak mee op vakantie en het ziekenhuis wist hoeveel hij van de pub hield, dus brachten ze hem daar af en toe naartoe.” De familie is het ziekenhuis dan ook heel dankbaar.