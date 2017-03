Scholieren omgekomen bij lawine Japan

Bij een sneeuwlawine maandagochtend in een skiresort in het noorden van de Japanse hoofdstad Tokio zijn meerdere mensen omgekomen. Dat meldt de BBC. Ongeveer vijftig mensen zouden in het gebied zijn toen de lawine plaatsvond. Onder hen veel scholieren en leraren van verschillende scholen.

Volgens Japanse media zijn zes mensen overleden en drie vermist. Veel scholieren zijn gewond geraakt en voor sommigen wordt gevreesd voor hun leven.

De sneeuwlawine gebeurde in het Nasu Onsen Family Ski Resort in Tochigi, ten noorden van Tokio.