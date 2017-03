Schietincident Franse luchthaven mogelijk aanslag

Een man is zaterdag op het Parijse vliegveld Orly doodgeschoten toen hij probeerde het wapen van een militair af te pakken. Volgens onbevestigde berichten zou het gaan om een geradicaliseerde moslim.

Het hele vliegveld is ontruimd en alle vluchten van en naar Orly zijn opgeschort. De minister van Binnenlandse Zaken Bruno Le Roux gaat naar de luchthaven toe. Er zijn volgens de autoriteiten verder geen slachtoffers gevallen.

De politie bevestigt dat de schutter dezelfde man is die vanmorgen het vuur opende op drie agenten bij een verkeerscontrole ten noorden van Parijs. Daar raakte een agent licht gewond, toen hij samen met twee collega’s een auto voor controle aanhield in Stains. De bestuurder stopte de auto wel, maar schoot vervolgens op de agenten en ging ervandoor.

De auto waar hij in reed, is teruggevonden in het zuidoosten van de Parijse regio. Daar heeft de man een auto gestolen die is teruggevonden op een parkeerplaats van de luchthaven Orly.