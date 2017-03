Scherpe kritiek op oudejaarsplanning Keulen

Een onderzoekscommissie in Noordrijn-Westfalen heeft scherpe kritiek op het optreden van de autoriteiten tijdens de ongeregeldheden rond de jaarwisseling in Keulen, bijna vijftien maanden geleden. Honderden vrouwen werden toen door groepen mannen omsingeld, beroofd en in veel gevallen aangerand.

De incidenten hadden in elk geval voor een groot deel voorkomen kunnen worden als meteen snel en kordaat was ingegrepen, zo staat volgens de krant Expres in het ontwerp-rapport van de commissie. Daarvoor ontbraken echter het overzicht en de benodigde mankracht. Degenen bij de gemeente Keulen en de politie die de inzet moesten plannen hebben onvoldoende rekening gehouden met ervaringen in voorgaande jaren.

Honderden vrouwen werden op het plein voor het centraal station in Keulen lastiggevallen en beroofd terwijl eenheden van de deelstaatpolitie en de federale politie toekeken. Het Openbaar Ministerie in Keulen ontving meer dan 1200 aangiften, waarvan ruim 500 betrekking hadden op zedendelicten. Van de verdachten is tot nog toe maar een fractie veroordeeld, de meesten voor diefstal of heling.