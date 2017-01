„Schatkist Gambia is leeg”

De nieuwe president van Gambia, Adama Barrow, vreest dat de schatkist van zijn land leeg is achtergelaten door zijn vertrokken voorganger Yahya Jammeh. Hij zei dat zondag in Senegal waar hij nog steeds is.

„Volgens de informatie die wij hebben, zit er geen geld meer in de schatkist”, verklaarde hij voor de Senegalese radio. „Dat is wat ons is verteld maar de dag dat we ons werk beginnen, zullen we dat ophelderen”.

Jammeh verliet Gambia zaterdagavond en verblijft in Equatoriaal-Guinea. Militairen van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas zijn in de Gambiase hoofdstad Banjul om de komst van Barrow voor te bereiden.