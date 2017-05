Schaakstuk uit 16e eeuw ontdekt in Moskou

In Moskou is tijdens wegwerkzaamheden een bijna 500 jaar oud schaakstuk gevuld met zilveren munten gevonden. Het zeldzame object dateert uit de 16e eeuw, meldde The Moscow Times woensdag.

Het paardvormige beeldje dat uit been is gesneden, werd opgegraven tijdens werkzaamheden aan gasleidingen van de stad in de Prechistenka-straat. Archeologen ontdekten dat het schaakstuk hol was en dat er tien zilveren munten in zaten.

Volgens experts zijn de munten geslagen tussen 1530 en 1540, toen Ivan de Verschrikkelijke over Rusland heerste. De munten zouden een aanzienlijke waarde hebben gehad, die de toenmalige eigenaar in staat stelde minstens tien ganzen te kopen, aldus het departement voor cultuurhistorisch erfgoed in Moskou. Ook in de nog resterende 31 stukken zouden munten kunnen zijn gestopt, maar die stukken zijn tot nu niet gevonden.

Tijdens de werkzaamheden aan de gasleidingen zijn meer dan 150 historische artefacten opgegraven. Onder de vondsten was ook een ondergrondse ‘spionnenkamer’’ in het centrum van Moskou uit de 16e eeuw.