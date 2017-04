„Saudi-Arabië vernietigt boot met explosieven”

De Saudische autoriteiten hebben een aanslag verijdeld op een brandstofterminal van staatsoliebedrijf Aramco. Aanvallers probeerden de terminal op te blazen met een op afstand bestuurbare boot vol explosieven, meldde het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Eenheden van de marine onderschepten de boot en ontdekten dat niemand aan boord was. Daarop openden ze het vuur op de motor van het vaartuig, dat nog enkele kilometers was verwijderd van het vermoedelijke doelwit bij de zuidelijke stad Jizan. Nieuwszender Al Arabiya toonde beelden waarop naar verluidt te zien is hoe het vaartuig uit elkaar spat.

Het ministerie wees in een verklaring met een beschuldigende vinger naar de Houthi-opstandelingen uit buurland Jemen. De groep zou waterwegen onveilig maken met „mijnen en boten met boobytraps”. Saudi-Arabië leidt een internationale coalitie die vecht tegen de rebellen.