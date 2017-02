Saarland wil handel nazimateriaal indammen

Het Saarland wil de handel in nazi-memorabilia in Duitsland strafbaar stellen. De regering van de deelstaat heeft daarvoor een wetsontwerp ingediend bij de Bondsraad. De verkoop van spullen die herinneren aan de nazitijd is nu nog toegestaan mits symbolen als hakenkruis of SS-runentekens zijn afgeplakt of anderszins onzichtbaar gemaakt. De handel in ‘Lagergeld’, tegoedbonnen die gevangenen in sommige concentratiekampen konden verdienen, is momenteel ook niet verboden.

„Het moet ophouden dat individuen nog altijd beroepsmatig profiteren van de verheerlijking van het nationaalsocialisme en de bespotting van zijn slachtoffers”, zei de Saarlandse minister van Justitie Reinhold Jost dinsdag. Zijn wetsvoorstel komt begin maart in de ministerraad aan de orde, waarna de Bondsraad zich erover buigt. Volgens Jost worden er op markten en internet steeds meer nazi-souvenirs aangeboden.

Het OM in Saarbrücken heeft vorig jaar een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de handel en wandel van de AfD-politicus Rolf Müller. Deze zou in zijn antiekzaak onderscheidingen met hakenkruizen hebben verkocht.