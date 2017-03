Saarland wil geen buitenlandse politici meer

Saarland wil als eerste Duitse deelstaat verkiezingsoptredens van buitenlandse politici verbieden. De deelstaat doet dat in reactie op de discussie over Turkse bewindslieden die campagne voeren voor het referendum in april, aldus Duitse media dinsdag.

De premier van de deelstaat, Annegret Kramp-Karrenbauer, zei dat Saarland alle mogelijkheden aangrijpt om dergelijke bijeenkomsten te verbieden. De deelstaat heeft het oog laten vallen op een artikel in de wet waarin staat dat optredens kunnen worden verboden wanneer het „vredig samenleven van Duitsers en buitenlanders” in gevaar komt. „Verkiezingsbijeenkomsten die de interne vrede in ons land in gevaar brengen, moeten worden verboden”, aldus Kramp-Karrenbauer (CDU).

Turkse politici en voormalig politici zijn van plan de komende tijd in Duitsland verder te gaan met campagne voeren bij in Duitsland wonende Turken voor het referendum.