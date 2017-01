Ryan blijft voorzitter Huis van Afgevaardigden

Paul Ryan is dinsdag officieel herkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Republikein, die zich tijdens de verkiezingscampagne regelmatig negatief uitliet over Donald Trump, kreeg 239 van de 435 uitgebrachte stemmen.

De 46-jarige Ryan kreeg de belangrijke post ruim een jaar geleden en ontwikkelde zich in sneltreinvaart tot een politieke zwaargewicht. Het was even de vraag of hij wegens zijn kritiek op Trump wel voldoende steun zou krijgen in eigen kring. De gedelegeerde uit Wisconsin schikte zich echter in de partijdiscipline waarna de Republikeinen de rijen sloten. Slechts één afvallige gaf de voorkeur aan een ander.