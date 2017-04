Russische reporter na mishandeling overleden

Zes weken nadat hij in Sint-Petersburg door onbekenden op straat in elkaar was geslagen is de kritische Russische journalist Nikolaj Androesjtsjenko in een ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Dat melden Russische media donderdag.

De 73-jarige reporter werkte voor de lokale krant Novi Peterburg. Volgens hoofdredacteur Denis Oeslov hield de aanval op Androesjtsjenko waarschijnlijk verband met zijn werk. De verslaggever schreef onder andere over criminaliteit. De krant Komsomolskaja Pravda noemde zijn berichtgeving „tendentieus”. Vertegenwoordigers van de autoriteiten betichtten hem van smaad.