Rusland wil conflict niet op de spits drijven

Rusland lijkt niet bereid het conflict met de Verenigde Staten over Syrië op de spits te willen drijven. De Amerikaanse aanval vrijdag op een Syrische luchtmachtbasis heeft de Russen mogelijk verrast, aldus de jurist en analist Willem Oosterveld van het The Hague Centre for Strategic Studies.

De vraag is wat de eerste reactie van de Russen was, toen ze over het plan van de Amerikaanse aanval hoorden. De Amerikaanse en Russische strijdkrachten hebben om ongelukken te voorkomen vooraf overleg gehad over bewegingen in de lucht. „Waarom liet Rusland dit gebeuren?” vraagt Oosterveld zich af. „Hoeveel tijd zat er tussen de waarschuwing en de raketaanval?” Mogelijk dachten ze dat de Amerikanen blufpoker speelden en het zo ver niet komen zou. Ze moeten zijn verrast door Trumps plotselinge actie, aldus de analist.

Het is volgens Oosterveld niet uitgesloten dat de VS zich met deze actie weer sterk willen tonen in de regio. Mogelijk anticipeert Washington op een toekomstig Syrië dat in vredesonderhandelingen vorm moet krijgen. De VS willen daar straks weer een grote speler zijn. „Je ziet nu al een herschikking van allianties, bijvoorbeeld Turkije dat zich nu achter de Verenigde Staten schaart, terwijl het de laatste tijd in de armen van Rusland en Iran leek te zijn gedreven”, aldus Oosterveld.