Rusland doet Jehova’s Getuigen in de ban

Rusland heeft de organisatie van Jehova’s Getuigen verboden. Volgens diverse Russische media noemde de hoogste rechtbank van het land de organisatie donderdag „extremistisch”. De rechtbank bepaalde dat alle bezittingen in beslag moeten worden genomen.

De rechtbank boog zich over een verzoek van het ministerie van Justitie om het nationale hoofdkwartier van de Jehova’s Getuigen bij Sint-Petersburg te sluiten. In maart hadden de autoriteiten het grootste deel van het werk van de organisatie al stil laten leggen. Er zijn ongeveer 175.000 aanhangers in Rusland.