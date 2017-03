Rusland bekijkt verbod op Jehova’s getuigen

Het Russische ministerie van Justitie laat uitzoeken of de Jehovah’s getuigen op de lijst van extremistische organisaties kunnen worden gezet. Dat meldt de Moscow Times vrijdag. Als dit gebeurt, wordt de groep verboden en kunnen 175.000 Jehova’s getuigen elkaar in Rusland niet meer legaal ontmoeten of literatuur verspreiden.

De religieuze organisatie heeft al jaren problemen met de Russische autoriteiten, die de groep ziet als een verderfelijke sekte. De groep is al verboden in acht afzonderlijke Russische regio’s en ook zijn al ruim tachtig van haar publicaties verboden in Rusland.

Aanleiding tot het onderzoek is een bevel tot sluiting dat het ministerie van Justitie heeft aangevraagd van het hoofdkwartier van de organisatie in de buurt van Sint-Petersburg. Het hooggerechtshof zal zich hier op 5 april over buigen.