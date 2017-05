Ruimen bommen Hannover probleemloos verlopen

Het ruimen van drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog zondagmiddag in de Duitse stad Hannover is zonder grote problemen verlopen. Aan het begin van de avond konden 50.000 bewoners van de stad die geëvacueerd moesten worden weer naar hun huizen terugkeren.

De drie projectielen zijn door Duitse bomexperts onschadelijk gemaakt. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de evacuatie „rustig en ordentelijk” verlopen.

Het openbaar vervoer in en rond de stad lag volledig stil. Bewoners werden elders in de stad vermaakt met muziek, sport, cultuur en een programma speciaal voor kinderen.

Het was de op een na grootste evacuatie wegens de vondst van bommen in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. In december 2016 moesten in de stad Augsburg 54.000 mensen na de vondst van enkele oude bommen hun huizen tijdelijk verlaten.