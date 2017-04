Ruim 20 procent Amerikanen drager HPV

Een op de vijf Amerikanen is drager van het humaan papillomavirus (HPV). In totaal zijn 80 miljoen Amerikanen besmet met dit seksueel overdraagbare virus, dat een verhoogde kans geeft op keelkanker en baarmoederhalskanker. Dat heeft het instituut voor beheersing en voorkoming van ziektes CDC (Centers for Disease Control and Prevention) donderdag bekendgemaakt, zo schrijft The Washington Post. Jaarlijks komen er 14 miljoen besmettingen bij.

Het aantal Amerikanen in de leeftijd tussen 18 en 59 die drager zijn van HPV is in 2014 explosief met ruim 40 procent gestegen. Vooral bij mannen en dan met name zwarte mannen is er een scherpe stijging.

Het CDC is bezorgd. Het pleit al jaren voor meer inentingen. In Nederland worden alle meisjes van 12 jaar ingeënt tegen HPV. Na deze prik hebben zij 70 procent minder kans op baarmoederhalskanker.

In de VS bestaat weerstand tegen de prik omdat het promiscue gedrag van de jeugd in de hand zou werken. Volgens het CDC moet een inenting meer worden gecommuniceerd als een middel tegen kanker.