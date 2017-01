Ruim 100 gewonden bij ongeval trein Brooklyn

Bij een ongeval met een trein van de Long Island Rail Road (LIRR) zijn woensdag in New York ruim honderd gewonden gevallen. Niemand van de slachtoffers is er ernstig aan toe, meldden plaatselijke media. De trein reed te hard het station Atlantic Terminal binnen. Dat is in het westen van stadsdeel Brooklyn het begin- of eindpunt voor de spoorwegen naar Long Island.

Ooggetuigen meldden dat de trein niet tijdig stopte en op een stootblok botste. Een wagon is ontspoord. De forensentrein had ongeveer zeshonderd mensen aan boord. De spoorwegen van New York naar het dichtbevolkte Long Island behoren tot de drukste in Noord-Amerika en de treinen rijden er het hele jaar door dag en nacht. Het eiland is iets groter dan Friesland en er wonen bijna 8 miljoen mensen.