Rome: Zwijnen zijn de nieuwe barbaren

Een 49-jarige man was twee weken geleden met zijn scooter in Rome op weg naar huis toen er plotseling een wild zwijn overstak. Door de harde klap verloor de man zijn evenwicht. De ambulance die aansnelde, kon niets uithalen. De man stierf ter plaatse.

Het is waarschijnlijk de eerste keer dat een inwoner van Rome of een andere grote stad in Italië om het leven komt door een botsing met een wild zwijn. Wilde zwijnen begeven zich bij voorkeur niet in stedelijke gebieden.

Maar inmiddels is daar verandering in gekomen. Volgens de boerenbond Coldiretti is de populatie de laatste jaren verdubbeld. Er zouden in heel Italië meer dan

1 miljoen exemplaren rondlopen.

Vorige week donderdag deed er zich opnieuw een aanrijding met een wild zwijn voor. Het slachtoffer kwam er met wat schrammen van af. Het zwijn heeft de klap met haar auto echter niet overleefd. Beide ongevallen hadden plaats aan de noordzijde van Rome. Maar ook in andere delen van de stad worden wilde zwijnen waargenomen.

Op internet circuleert een amateurfilmpje van een wild zwijn dat aan een ‘avondwandeling’ bezig is in een drukbevolkte wijk, niet ver van het Vaticaan. De beesten, de ”nieuwe barbaren”, zouden onder meer naar Rome worden gelokt door het afval langs de openbare weg. De Italiaanse hoofdstad heeft een probleem met de vuilnisophaal.

Burgemeester Raggi staat sinds haar verkiezing negen maanden geleden onder zware kritiek, ook wegens het afvalprobleem. De gemeente is echter niet van zins de zwijnen definitief uit Rome weg te krijgen.

De officiële website van de gemeente waarschuwt de inwoners nadrukkelijk „de zwijnen niet te ergeren.” Na kritiek probeert de gemeente nu met het gewest Lazio, dat ervaring heeft met de aanpak van wilde zwijnen, op te trekken. De dieren zouden kunnen worden gesteriliseerd.

Intussen probeert iedereen met het nieuwe gevaar om te gaan. „Blokkeer nooit de mogelijke ontsnappingsroute van het dier”, zo adviseerde het dagblad Il Messaggero zijn lezers woensdag.