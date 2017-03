Roemenen weer straat op

Duizenden Roemenen zijn zondagavond de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. Zij zijn boos omdat de regering volgens hen de strijd tegen corruptie wil afzwakken. In de hoofdstad Boekarest marcheerden naar schatting zo’n 10.000 mensen door de straten. In minstens vier andere steden kwam het tot kleine betogingen.

De demonstranten uitten hun solidariteit voor de anti-corruptie-eenheid van het Openbaar Ministerie. De rechtbank heeft deze eenheid, DNA genaamd, teruggefloten. Volgens de rechter heeft DNA haar wettelijke bevoegdheden overschreden door onderzoek te doen bij het ministerie van Justitie. DNA wilde met het onderzoek juist aantonen dat Justitie zich schuldig had gemaakt aan versoepeling van de corruptiewetten. En die versoepeling was juist de aanleiding voor de hevige protesten in februari.