Roemenen protesteren tegen strafverlaging

Dertigduizend Roemenen zijn zondagavond in Boekarest de straat op gegaan om te protesteren tegen plannen van de regering om gevangeniswetten aan te passen. In Cluj-Napoca kwamen zesduizend mensen bijeen. Ook in andere steden werd geprotesteerd.

De regering wil gratie verlenen aan gevangenen die een celstraf van minder dan vijf jaar opgelegd hebben gekregen. Ook wil de overheid bepaalde straffen verlagen of schrappen, onder meer voor machtsmisbruik. Veel mensen bekritiseren de plannen, omdat ze corrupte politici zouden bevoordelen. „Geen amnestie, we willen je in de cel,” werd gescandeerd.