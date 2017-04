Resten van 4000 jaar oude piramide ontdekt

Archeologen hebben in Egypte resten van een bijna 4000 jaar oude piramide ontdekt. Het bouwsel is 30 kilometer ten zuiden van Caïro gevonden, zo heeft het ministerie van Oudheden in Egypte maandag bekendgemaakt. Volgens het ministerie zijn de tot nu toe ontdekte delen goed bewaard gebleven, zo meldt de BBC.

De opgravingen zijn nog maar pas begonnen. Het is daarom nog niet duidelijk hoe groot het bouwwerk is en in hoeverre de piramide nog intact is. Bij de piramide is ook een albaststeen met hiërogliefen gevonden.