Restauratie Heilig Graf in Jeruzalem afgerond

Het Heilig Graf in Jeruzalem, waar volgens de overlevering Jezus lag begraven voor zijn opstanding, wordt woensdag na negen maanden herstelwerkzaamheden onthuld aan het publiek. Het werk aan het graf is uitgevoerd door ongeveer vijftig Griekse wetenschappers van de nationale technische universiteit in Athene. De kosten van de renovatie bedragen omgerekend bijna 4 miljoen euro.

Aan de opening gaat een ceremonie vooraf in de Heilig Grafkerk, de plaats waar de graftombe zich bevindt. De kerk staat in de ommuurde oude stad van Jeruzalem. Het herstel van het graf kwam volgens experts maar net op tijd, er dreigde een verzakking plaats te vinden. De heropening vindt plaats in aanwezigheid van de patriarch Barthelomeus I, de leider van de orthodoxe christenen en een vertegenwoordiger van de rooms-katholieke paus Franciscus.

Het geld voor de restauratie is bijeengebracht door de zes religieuze stromingen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Heilig Grafkerk. De kerk is gebouwd op de plek waar Jezus zowel zou zijn gekruisigd als begraven.