„Republikeinen twijfelen aan Puzder”

Opnieuw dreigt averij voor de regering Trump. In de door de Republikeinen gedomineerde Senaat twijfelen opmerkelijk veel leden aan Andrew Puzder, de kandidaat van de Amerikaanse president als minister van Werkgelegenheid. De nieuwszender CNN meldde woensdag dat mogelijk twaalf Republikeinse senatoren zullen weigeren hun steun te verlenen, vier van hen zouden al hebben gezegd zeker tegen te stemmen.

Puzder heeft ten minste vijftig medestanders nodig om met hulp van vicepresident Mike Pence zijn intrek te kunnen op het ministerie. De Republikeinen bezetten 52 zetels, enkele vooraanstaande leden hebben het Witte Huis gevraagd de voorgestelde kandidaat terug te trekken. Als Puzder zou worden afgeschoten in de Senaat, dan is hij de tiende kandidaat minister die dit overkomt in de Amerikaanse geschiedenis en de derde na de oorlog. Mogelijk laat hij het niet zo ver komen.

Puzder raakte in opspraak omdat hij een immigrant zonder vereiste papieren in dienst heeft genomen als huishoudster en als zakenman niets voelde voor een fatsoenlijk minimumloon. De aanstellingscommissie verlangde inzicht in zijn financiële handel en wandel, maar werd bepaald niet op haar wenken bediend.

Bijna vier weken na zijn inauguratie wil het nog steeds niet vlotten met de invulling van Trumps kabinet. Deze week moest bovendien Michael Flynn, de nationaal veiligheidsadviseur, zijn aftreden bekendmaken.