Republikeinen presenteren zorgverzekeringswet

De Republikeinen hebben maandag hun nieuwe plannen gepresenteerd om Obamacare op de schop te nemen. Het huidige zorgstelsel wordt daarin binnen drie jaar voor een groot deel vervangen door een nieuw systeem. De belangrijkste wijziging is dat Amerikanen niet meer verplicht verzekerd moeten zijn voor ziektekosten. Boetes voor onverzekerden komen te vervallen.

Met een nieuwe zorgverzekeringswet gaat een langverwachte wens van veel Republikeinen en president Donald Trump in vervulling. Daarvoor moet de nieuwe wetgeving wel door het Congres geloodst worden. Het is niet zeker of in de Senaat genoeg steun voor het plan is, ondanks een kleine Republikeinse meerderheid.

Het nieuwe ziektekostenstelsel moet de overheid minder geld gaan kosten.