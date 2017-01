Republikeinen pakken ethische waakhond aan

Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben besloten de onafhankelijke ethische waakhond van het Congres aan banden te leggen. Een grote meerderheid stemde in een partijbijeenkomst voor het hervormen van de Office of Congressional Ethics (OCE), bericht The Washington Post.

Het plan moet nog wel door het Huis van Afgevaardigden worden geloodst. Dat gebeurt naar verwachting dinsdag al. De OCE krijgt daarna een nieuwe naam en kan geen eigen woordvoerder meer aanstellen of anonieme tips over misstanden onderzoeken. Ook krijgt het eigen ethisch comité van het lagerhuis de bevoegdheid om OCE-onderzoeken te beëindigen.

Republikeinse leiders spraken zich volgens bronnen uit tegen het aan banden leggen van het ethiekbureau, maar konden niet verhinderen dat een meerderheid van hun partijgenoten het plan steunden. Ook de Democraten zijn tegen het besluit. „Klaarblijkelijk is ethiek het eerste slachtoffer van het nieuwe Republikeinse Congres”, sneerde fractievoorzitter Nancy Pelosi.