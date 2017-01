Republikeinen laten ethiekbureau ongemoeid

Republikeinse leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben dinsdag hun plan laten varen de onafhankelijke ethische waakhond van het Congres aan banden te leggen. Aankomend president Donald Trump had hen via Twitter venijnig op de vingers getikt.

Was het echt nodig om dat hun eerste prioriteit te maken, met zoveel dringender onderwerpen op de politieke agenda?, vroeg de aanstaande Amerikaanse president zich af in een bericht op Twitter. „Richt u op belastinghervorming, de gezondheidszorg en zoveel andere zaken van veel groter belang!” Aan zijn tweet koppelde Trump de hashtag ’DTS’, een verwijzing naar zijn verkiezingsslogan om in Washington ‘het moeras droog te leggen’ (drain the swamp).

Een ruime meerderheid van de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden besloot maandag tijdens een vergadering achter gesloten deuren het Office of Congressional Ethics (OCE) te hervormen. Het OCE zou een nieuwe naam moeten krijgen en geen eigen woordvoerder meer mogen aanstellen of onderzoeken mogen beginnen op basis van anonieme tips.

Republikeinse leiders spraken zich uit tegen het aan banden leggen van het ethiekbureau, maar konden niet verhinderen dat hun meeste partijgenoten het plan steunden. Ook de Democraten waren tegen de ingreep.

Het OCE werd in 2008 opgericht, na enkele schandalen rond leden van het Huis, van wie er drie zelfs in de gevangenis belandden. Trump zei wel dat het OCE ‘unfair’ is.