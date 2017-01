Republikeinen bijeen om beleid te bepalen

Kopstukken van de Republikeinse partij, inclusief president Donald Trump, komen vanaf woensdag in de stad Philadelphia bijeen voor een drie dagen durend beraad waarin het Amerikaanse regeringsbeleid voor de komende tijd moet worden bepaald.

De belangrijkste onderwerpen die op de agenda staan zijn de afschaffing van Obamacare en hervorming van de belastingen. Daarnaast komt de Britse premier May donderdag op bezoek om een mogelijk Amerikaans-Britse handelsdeal te bespreken.

Ook de bouw van de muur op de grens met Mexico en het versoepelen van de regels voor banken staan op de agenda. Bij de besprekingen zullen veel juristen aanwezig zijn die de wetsvoorstellen en -wijzigingen moeten toetsen. Met name de aanhangers van Trump in het Huis van Afgevaardigden roepen de president om snel veranderingen door te voeren.

Een Republikeinse insider zei dat hij niet verwacht dat er op korte termijn een nieuwe zorgwet komt in plaats van de ‘Affordable Care Act’ van Obama. Gematigde Republikeinen roepen Trump op om vooral voorzichtig te zijn met de herziening van Obamacare. Volgens hen lopen 20 miljoen Amerikanen het gevaar hun ziektekostenverzekering te verliezen als de nieuwe wet niet goed wordt opgesteld.

Wat president Trump precies wil met de nieuwe wet is nog onbekend, hij gaf hierover de afgelopen tijd verschillende signalen af. Zijn woordvoerster Kellyanne Conway beloofde zondag dat niemand in de nieuwe wet buiten de boot zal vallen.

Binnen de Republikeinse partij bestaat verdeeldheid over de te varen koers van de partij. Gematigd congreslid Charlie Dent roept Trump op om zich ‘de komende tijd te focussen op de inhoud in plaats van te bekvechten over hoeveel mensen er nu precies bij zijn inauguratie aanwezig waren’.

Ook de opmerkingen van Trump over fraude bij de verkezingen zijn bij een deel van de partij in verkeerde aarde gevallen. „Laten we ons richten op beleid,” zei Dent.