Republikein onder vuur vanwege steun Wilders

De Amerikaanse Republikein Steve King, congreslid voor de staat Iowa, ligt onder vuur in eigen land nadat hij op Twitter zijn steun voor Geert Wilders uitsprak.

„Wilders begrijpt dat onze cultuur en demografie het beste is. We kunnen onze cultuur niet herstellen, met baby’s van een ander, ” zei King, terwijl hij een bericht over de rellen in Rotterdam retweette. De tweet van King werd vervolgens weer geretweet door voormalig voorman van de Ku Klux Klan, David Duke.

King is een fel tegenstander van het toekennen van het Amerikaans staatsburgerschap door geboorte. Alle baby’s die in Amerika worden geboren krijgen momenteel de Amerikaanse nationaliteit, ook als hun ouders illegaal in het land verblijven.

Onder meer Chelsea Clinton, dochter van Bill en Hillary Clinton reageerde op het bericht van King. Ze noemde zijn tweet pijnlijk. „Het congreslid ziet duidelijk niet alle kinderen als onze kinderen. Pijnlijk en ironisch, zeker op deze Joodse feestdag Purim.” Bijna 3500 mensen reageerden op de tweet over Wilders. „Verwijder je account,” vroegen sommigen King. Anderen waren het juist met het congreslid eens.