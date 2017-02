Regeringsleiders EU bijeen op Malta

De 28 leiders van de Europese Unie komen vrijdag samen in Malta. Een belangrijke doelstelling van de top is het aantal mensen dat via de Middellandse Zee de oversteek naar Europa waagt, terug te dringen.

In de ochtend buigen de regeringsleiders en staatshoofden zich over voorstellen die migratie vanuit Libië moeten tegengaan, onder meer door de Libische kustwacht te versterken. Ook steun voor andere Afrikaanse landen staat op de agenda.

Tijdens de tweede sessie beraden ze zich vanaf 17.00 uur op de toekomst van het Europese project na de brexit. De Britse premier Theresa May is daarvoor niet uitgenodigd.

Donald Trump en andere internationale „uitdagingen” passeren de revue tijdens de lunch, waarvoor ze de baai in de hoofdstad Valletta oversteken. EU-president Donald Tusk, die de vergadering voorzit, schaarde de Amerikaanse president deze week onder de bedreigingen van de EU.

De top in het Grootmeesterspaleis begint om 10.00 uur. Namens Nederland is premier Mark Rutte aanwezig.