Inwoners van Venezuela kunnen voorlopig niet meer naar CNN kijken. De regering heeft de nieuwszender uit de lucht laten halen omdat CNN „de waarheid zou verdraaien.” Een paar minuten na het overheidsbesluit was de zender al niet meer te zien via sommige providers.

CNN publiceerde eerder een artikel over illegale paspoortverkoop via de Venezolaanse ambassade in Irak.

In een reactie laat CNN weten dat de zender nog wel via YouTube bekeken kan worden.