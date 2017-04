Regering: minder ja-stemmen dan verwacht

Minder Turken hebben zondag ingestemd met de invoering van een presidentieel systeem dan de regering-Erdogan had verwacht. „We zien dat we in verscheidene provincies niet het verwachte aantal ’ja’-stemmers hebben gekregen”, zei vicepremier Veysi Kaynak in Ankara, nog voordat de uitslag helemaal vaststond. „Daar zullen we aan werken”.

Kaynak voegde eraan toe dat het grote aantal tegenstanders van meer macht voor de president „betekenis heeft” maar benadrukte dat een meerderheid volstaat in de volksraadpleging. „In alle democratieën is 50,1 procent voldoende”.