Recordbedrag voor tweedehands Ferrari Trump

Een tweedehands Ferrari, door Donald Trump in 2007 nieuw gekocht, heeft op een veiling in Florida een recordbedrag opgebracht. Even zag het er naar uit dat de ‘fantastische rode bolide’ de bodemprijs niet zou halen maar uiteindelijk telde een liefhebber volgens CNN toch 270.000 dollar (253.500 euro) neer voor de F430 F1 Coupé van de inmiddels beroemde eerste eigenaar.

Veel plezier beleefde Trump niet aan zijn Italiaanse speeltje. Hij verkocht de wagen met semi-automatische versnelling (six-speed paddle-shift) in 2011 met amper 3800 kilometer op de teller. Daar kwam de afgelopen jaren nog geen 6000 kilometer bij. De koper in Fort Lauderdale krijgt er om extra te pronken een kopie van het originele eigendomsbewijs bij met de kloeke handtekening van Trump, inmiddels wereldwijd bekend van diens decreten.

De veilingmeester van Auctions America vond de opbrengst iets tegenvallen gezien de geschiedenis van deze Ferrari. Niettemin was het een Amerikaans records. Voor racemonsters van dit type en bouwjaar wordt normaal gesproken tussen 120.000 en 165.000 euro betaald, afhankelijk van de kilometrage, staat en uitrusting.