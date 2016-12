Recordaantal voertuigen Liefkenshoektunnel

Een recordaantal van ruim 9 miljoen voertuigen is in 2016 door de Liefkenshoektunnel bij Antwerpen gereden. De exploitant van de tunnel liet dinsdag weten dat dit in vergelijking met 2015 een toename van 10 procent is.

Volgens de exploitant is vooral het vrachtverkeer sterk toegenomen. De uitbater concludeert dat veel mensen bereid zijn tol te betalen als ze daardoor sneller op hun bestemming kunnen komen.

Keerzijde is wel dat verkeer op de R2 (de grote ring rond Antwerpen) steeds vaker in de file staat. „Vooral richting Nederland zijn er tijdens de avondspits structurele vertragingen. De noodzaak van een bijkomende Scheldeverbinding wordt dus steeds urgenter.”