Rechter in tranen na zware mishandeling kind

Een Nieuw-Zeelander heeft een vijfjarig kind zo ernstig mishandeld, dat de rechter die de zaak behandelde in huilen uitbarstte. De magistraat stelde volgens The New Zealand Herald dat de jongen „voor altijd zal lijden” door het extreme geweld dat tegen hem gebruikt is.

Rechter Soana Moala veroordeelde de 31-jarige man tot ruim zes jaar cel. Hij nam het kind in 2015 in huis en zou hem herhaaldelijk hebben geslagen en geschopt. De jongen liep daardoor hersenschade op en mist een deel van zijn schedel, waardoor hij iedere dag een speciale helm moet dragen.

De nieuwe pleegouders van het kind reageerden woedend op de uitspraak. Ze vinden dat de man levenslang achter de tralies moet verdwijnen. De rechter zei daar begrip voor te hebben, maar benadrukte dat ze zich aan de wet moet houden. Moala stelde eerder al met tranen en haar ogen dat ze emotioneel niet in staat was de verwondingen van het kind te omschrijven.