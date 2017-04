Rechter blokkeert executies Arkansas

De Amerikaanse staat Arkansas wil voor het einde van de maand zeven gedetineerden executeren, maar de rechter is daar voor gaan liggen. Hij verbiedt de staat het middel vecuronium bromide te gebruiken.

Volgens het farmaceutische bedrijf McKesson kocht de gevangenis de spierverslappervoor voor medische doeleinden. Ze willen niet dat het gebruikt wordt voor een executie.

Twee andere farmaceutische bedrijven stapten vrijdag ook al naar de rechter. Fresenius Kabi USA en West-Ward Pharmaceuticals willen niet dat hun middelen voor de executies gebruikt worden. De twee farmaceuten zitten in hun maag met de kwestie. Hun klanten zijn groothandels en distributeurs, die de geneesmiddelen alleen mogen doorverkopen aan ziekenhuizen of andere medische instellingen. De middelen mogen niet worden geleverd aan detentiecentra.

In Arkansas werd in 2005 de laatste gedetineerde geƫxecuteerd. De staat heeft haast, omdat dan van een voorraad midazolam de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Midazolam is nodig om de gevangene buiten bewustzijn te brengen.