Rechtbank verbiedt Valentijnsdag in Pakistan

In Pakistan mogen mensen dit jaar geen Valentijnsdag in het openbaar vieren. Dat heeft een hoge rechtbank maandag in Islamabad bepaald. Volgens de Pakistaanse krant Dawn mag er geen reclame voor de dag van de liefde worden gemaakt of verstuurd.

Een inwoner in Pakistan had de rechtszaak aangespannen omdat het vieren Valentijnsdag niet past bij de Pakistaanse cultuur en religie.

Vorig jaar vroeg premier Mamnoon Hussain de Pakistani al om Valentijnsdag niet te vieren. De leden van religieuze groepen en de grootste Pakistaanse islamistische partij Jamaat-e Islami noemden Valentijnsdag onislamitisch. Ze vonden dat er plaats van de liefde een ‘dag van nederigheid’ moest worden gehouden.

In veel steden in Pakistan werden vorig jaar nog wel veel speciale boeketten voor Valentijnsdag te koop aangeboden.