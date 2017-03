Rebellen verlaten Syrische stad Homs

Rebellen verlaten zaterdag hun laatste bolwerk in de Syrische stad Homs. Ze hebben met de regering afgesproken dat ze naar rebellengebied in het noorden van het land kunnen gaan. In de komende weken verlaten zo meer dan 12.000 mensen het stadsdeel al-Waer, volgens waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

De eerste bussen met rebellen en hun familieleden hebben al-Waer verlaten. De gouverneur van Homs, Talal Barazi, zei dat zaterdag vier- tot vijfhonderd strijders met familieleden worden geëvacueerd.

Aan het begin van de burgeroorlog in 2011 was Homs een bolwerk van rebellen. Na vier jaar van belegering en strijd is er van de stad weinig meer over. Homs werd in 2015 al door de rebellen opgegeven. Ze behielden echter al-Waer, dat ten westen de stad ligt.