Rebellen en gezinnen verlaten Damascus

Meer dan tweeduizend rebellen en hun gezinnen hebben zondag Qaboun, een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus verlaten. Dat hebben Syrische staatsmedia gemeld. De uittocht volgt op twee maanden van luchtaanvallen en artilleriebeschietingen.

De rebellen gingen in de nacht van zaterdag op zondag akkoord met een geheime overeenkomst die ze de mogelijkheid tot een aftocht bood. Van de stad is na meer dan twee maanden van bombardementen weinig meer over. „Het regime heeft gedreigd om Qaboun met de grond gelijk te maken”, zei een lid van de lokale autoriteiten.

Volgens Syrische staatsmedia zijn 2289 mensen vertrokken uit Qaboun. Zij zijn naar de provincie Idlib getrokken, waar de rebellen nog aan de macht zijn. De strijders tegen het regime van president Assad houden het op iets meer dan 1500 mensen.