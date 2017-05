RD-redacteur Mark Wallet: Franse christenen stemden vooral op Macron

De 39-jarige Emmanuël Macron wordt president van een zeer verdeeld Frankrijk. Dat zei RD-buitenlandredacteur Mark Wallet maandagavond bij Family7.

Een groot deel van de Franse stemmers koos voor de neoliberale Emmanuël Macron omdat ze niet op zijn extreemrechtse tegenkandidaat Marine Le Pen wilden stemmen.

Wallet verwacht dat Macron het niet makkelijk gaat krijgen in zijn komende ambtsperiode. Frankrijk is verdeeld, veel meer nog dan in 2002.

Christenen

De protestantse kerken in Frankrijk spraken zich eerder expliciet uit tegen de nationalistische Le Pen. De Rooms-Katholieke Kerk deed dat niet. Volgens Wallet stemden meelevende rooms-katholieken desondanks méér voor Macron dan andere Fransen. De protestanten stemden meer met de rest van de bevolking mee.

fam7

Zijn analyse wordt bevestigd door actuele cijfers. Van de Franse protestanten stemde tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen 67 procent voor Emmanuel Macron en 33 procent voor Marine Le Pen. Dat blijkt uit onderzoek van bureau IFOP, in opdracht van de Franse krant La Croix en tijdschrift Le Pèlerin.

Sterk meelevende rooms-katholieken stemden nog massaler op de sociaal-liberale kandidaat, met 71 procent. In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen kozen zij nog in meerderheid (55 procent) voor de centrumrechtse kandidaat François Fillon, terwijl Macron voor veel protestanten (30 procent) favoriet was.

Het onderzoek maakt onderscheid tussen rooms-katholieken in het algemeen, enigszins meelevende leden en sterk meelevende leden. Bij protestanten wordt dit onderscheid niet gemaakt.