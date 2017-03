Ramp Herald of Free Enterprise herdacht

In België wordt maandag de ramp met de Britse ferry Herald of Free Enterprise herdacht. De veerboot kapseisde dertig jaar geleden kort na vertrek uit de Belgische kustplaats Zeebrugge voor wat een routinetrip naar Dover had moeten worden. Van de ongeveer 550 opvarenden kwamen er 193 om het leven, vooral Britten.

Doordat bij een draaimanoeuvre op 6 maart 1987 de boegdeuren nog openstonden kon het zeewater vrij de garagedekken instromen. Het schip lag binnen een minuut op zijn zij op een zandbank. Mede door het koude water kwam de reddingsactie voor velen te laat. Het was de zwaarste Britse scheepsramp in vredestijd sinds de schipbreuk van de Titanic in 1912.

Maandag om 09.00 uur varen drie schepen vanuit Zeebrugge naar de rampplek om de slachtoffers te eren. Naast overlevenden, nabestaanden en hulpverleners zijn ook de gouverneur van West-Vlaanderen en de Britse ambassadeur aanwezig. Na een bloemenhulde vliegt een legervliegtuig over en wordt een minuut stilte in acht genomen. Aan land volgt daarna nog een ceremonie bij het herdenkingsmonument in Zeebrugge.