„Rakettest bedoeld voor mogelijkheid kernkop”

De raketproef die Noord-Korea zondag heeft uitgevoerd was bedoeld om te testen of de raket uitgerust kan worden met een grote, zware kernkop. De test die onder toeziend oog van leider Kim Jong-un werd uitgevoerd was volgens het land een succes.

Persbureau KCNA meldde maandag dat de Noord-Koreaanse leider de Verenigde Staten heeft gewaarschuwd dat ze het bereik van Noord-Korea niet moeten onderschatten. Volgens de autoriteiten in Pyongyang hebben ze het Amerikaanse vasteland al in het vizier.

De raket vloog 787 kilometer ver en haalde een hoogte van 2111,5 kilometer. Het projectiel verdween uiteindelijk bij Rusland in de Japanse Zee.