Raketschild tegen Noord-Korea in april af

Het Amerikaanse raketafweersysteem in Zuid-Korea moet in april operatief zijn. Dat meldt het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap dinsdag op basis van militaire bronnen. Het Amerikaanse leger laat weten dat de eerste onderdelen van het raketschild al zijn gearriveerd.

De Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) is bedoeld tegen de dreiging van Noord-Korea. Dat land vuurde maandag nog vier ballistische testraketten af in de richting van Japan. Drie van de vier raketten zijn in de 200-mijlszone voor de Japanse kust terechtgekomen. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia werden de rakettesten uitgevoerd door een militaire eenheid die de opdracht heeft Amerikaanse bases aan te vallen in Japan.

De lanceringen baren de landen rondom het communistische Noord-Korea zorgen. China is daarentegen niet te spreken over de komst van THAAD. Volgens Peking is het raketschild een bedreiging voor de Chinese staatsveiligheid.