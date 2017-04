Raketaanval VS op Syrische luchtmachtbasis

Het Amerikaanse leger heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een aanval met meer dan vijftig Tomahawk-raketten uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis.

De aanval is een vergelding van de gifgasaanval op de Syrische plaats Khan Sheikhoun van afgelopen dinsdag, die tientallen burgers het leven kostte, hebben legerofficials bevestigd. De VS houden het Syrische regime van Bashar al-Assad verantwoordelijk voor de aanval.

De raketten zijn afgevuurd vanaf Amerikaanse marineschepen in de Middellandse Zee en waren gericht op de „Shayrat-basis”. Zowel de start- en landingsbanen, de Syrische luchtvloot en de brandstofstanks zijn onder vuur genomen. De militaire operatie is afgerond, liet het leger weten.

President Trump zei in een verklaring dat hij bevel had gegeven voor een militaire aanval op een luchtmachtbasis in Syrië van waaruit de aanval met chemische wapens was uitgevoerd. Volgens de president bestaat er geen twijfel dat het Syrische regime de aanval heeft uitgevoerd met verboden chemische wapens.

„Het is in het belang van de veiligheid van de VS om de verspreiding en het gebruik van chemische wapens te verhinderen”, aldus Trump. Hij riep alle beschaafde landen op een eind te maken aan de slachtpartijen en het bloedvergieten in Syrië. „Jaren van eerdere pogingen om het gedrag van Assad te veranderen hebben allemaal gefaald. Ondertussen wordt de vluchtelingencrisis erger en destabiliseert de hele regio. Dit zorgt voor gevaar voor de VS en zijn bondgenoten ”