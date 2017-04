Raket Noord-Korea landt in Japanse Zee

Noord-Korea heeft in de nacht van dinsdag op woensdag wederom een raket afgevuurd die na ongeveer 60 kilometer terechtkwam in de Japanse Zee. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een middellangeafstandsraket die vanaf het vaste land werd gelanceerd in de buurt van Sinpo.

De lancering is een dag voor de bijeenkomst tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida. Daar wordt onder meer besproken hoe ze het regime in Pyongyang verder onder druk kunnen zetten.