In Mexico is een onbekende hoeveelheid radioactief materiaal gestolen. In negen staten is een opsporingsbericht uitgegaan. Het gaat om de staten Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacan, San Luis Potosi, Durango en Zacatecas.

„Raak het niet aan als je het vindt,” zo waarschuwen autoriteiten de burgers.

De afgelopen jaren werd vaker radioactief materiaal gestolen in Mexico, voor het laatst begin 2016. Toen ging het om een container met radioactief materiaal voor industriële röntgenscans.